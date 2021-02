Black Clover: L'episodio 162 si conclude con un cliffhanger importante di Dante

Come sapete è già stata annunciata la conclusione di questa stagione di Black Clover: gli appassionati sono comunque ansiosi di scoprire come continueranno le vicende dell'anime, soprattutto dopo gli ultimi secondi della puntata 162.

La battaglia tra i protagonisti e i loro avversari è già iniziata: in particolare negli episodi precedenti abbiamo potuto assistere all'invasione da parte di Zenon dei territori di Alba Dorata, non solo, anche il regno di Clover e quello di Heart sono stati attaccati dai fratelli Zogratis, ma l'attenzione principale del pubblico è rivolta verso lo scontro tra i membri della squadra di Toro Nero e Dante della Triade Oscura. In calce alla notizia trovate un tweet dedicato proprio agli ultimi secondi della puntata 162 andati in onda, infatti sembra che Dante sta per attingere ad un nuovo potere, per affrontare al meglio Asta e la sua forma inedita.

Non resta che aspettare la messa in onda del prossimo episodio, per scoprire se Asta riuscirà a fronteggiare anche questa nuova minaccia, o se sarà costretto a ritirarsi o a sviluppare un potere ancora più forte.

