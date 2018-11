Black Clover, l'episodio 59 della serie evidenza un easter egg di Naruto

Scovato un nuovo easter egg e la vittima questa volta è la serie animata Black Clover, tratta dall'omonimo manga scritto e disegnato da Yūki Tabata. Verso la fine dell'ultimo episodio mandato in onda emerge un elemento, o più correttamente alimento, noto ai fan.

In Petit Clover: Over and over, spettacolino in chiusura dell'episodio, assistiamo ad una comica, quanto buffa, scena che vede come protagonista Asta. Questi, sollevato per aver nuovamente acquisito l'uso delle braccia, è pronto a sminuzzare e tagliare qualsiasi cosa gli venga lanciato. È in quest'occasione che si palesa una pioggia di naruto (più precisamente kamaboko), come potete vedere nell'immagine in chiosa all'articolo.

Ebbene si, questo è il cibo da cui il personaggio principale della famosa serie Naruto, di Masashi Kishimoto, è ispirato. Questo prodotto culinario è ottenuto dalla lavorazione del pesce azzurro e del surimi fino a formare dei panetti compatti. Talvolta viene preparato in modo tale che, una volta tagliato, possa assumere determinate e particolari forme; il più frequente è la spirale, riferita al Vortice di Naruto. Solitamente è uno dei componenti del ramen (cibo preferito di Naruto).

A decretare la fine di questa assurda gara è il natto, un alimento tradizionale giapponese ottenuto dalla fermentazione dei fagioli di soia e solitamente consumato abbinato a riso e salsa di soia, il che lo rende incredibilmente appiccicoso. Questo inconveniente renderà difficile proseguire la performance di Asta, alquanto irritato nel vedere le sue spade avvolte da una patina collosa.

Nonostante le speranze di alcuni fan di un possibile riferimento a Naruto, questo non è che un semplice e divertente easter egg rivolto agli appassionati della serie animata prodotta dallo studio Pierrot. Sicuramente un crossover potrebbe rivelarsi interessante, chissà...voi che ne dite? Sicuramente lo studio di animazione ha voluto scherzare su due dei suoi più grandi capolavori.

Ricordiamo che l'anime di Black Clover è attualmente visionabile in streaming su Crunchyroll.