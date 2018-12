Black Clover: l'episodio 63 ci mostra un Asta oscuro?

Sin da quando lo Studio Pierrot ha annunciato che ci sarebbe stata una seconda stagione per Black Clover, i fan sono diventati ansiosi di vedere una delle scene fondamentali dello sviluppo di Asta in versione animata. L'anteprima dell'episodio 63 sembra soddisfare questa necessità.

I lettori del manga di Black Clover si sono sempre riferiti a questa nuova forma di combattimento con "Forma Oscura" o "Black Asta", a causa del colore che circonda il protagonista dopo la trasformazione. Il prossimo episodio sembra contenere proprio questa forma, nonostante il teaser non la mostri pienamente.

L'episodio 63 di Black Clover si intitola "Non è nulla", e anche se non viene mostrata, gli altri membri del Toro Nero reagiscono alla situazione che si sta sviluppando, notando che dal grimorio di Asta si sta formando un'aura luminosa e strana che sembra quella di un demone. Nel finale dell'episodio 62 si vede quanto la Regina delle Streghe abbia manomesso il corpo di Asta, e anche il perché ha deciso di curare le braccia del ragazzo: non gentilezza, ma anzi un secondo fine per potersi, probabilmente, appropriare del potere che si cela dentro di lui, forse pensando che Asta sia un "loro" discendente.

Black Clover è al momento alla sua seconda stagione, mentre il manga riceverà il prossimo mese il suo diciannovesimo volume.