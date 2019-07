Black Clover: l'episodio 93 sarà animato dal talentuoso Tatsuhiro Ariyoshi!

Black Clover, l'adattamento anime tratto dall'opera di Yuki Tabata, è considerato ad oggi come uno degli shonen più famosi al mondo. Nonostante le critiche ricevute in passato per via di delle animazioni non sempre al top, l'opera è riuscita a riguadagnarsi il favore dei fan grazie all'impegno profuso dai ragazzi di Studio Pierrot.

A proposito di animazioni poi, lo Studio ha confermato che il talentuoso Tatsuhiro Ariyoshi sarà in carica di alcuni disegni per l'episodio 93. Fino ad oggi le due parti non hanno mai collaborato insieme, ma in vista di alcune particolari scene che andranno in onda nel nuovo episodio lo studio ha deciso di assumere l'artista.

Sul suo profilo Twitter, Ariyoshi ha scritto "Mi unirò allo staff dell'anime Black Clover per l'episodio 93. Per favore non perdetevelo". L'artista è diventato famoso per via del suo peculiare stile di disegno: chiamato pittura su vetro. Per i meno avezzi, la pittura su vetro è una tecnica per realizzare film animati che consiste nel manipolare delle pitture ad olio a lenta essiccazione su lastre di vetro.

L'anime ha già raggiunto livelli di animazione molto alti negli ultimi episodi, come dimostrato dallo scontro tra Mereoleona Vermillion e Raia, ma a quanto sembra l'episodio 93 sarà su tutto un altro livello.

Vi ricordiamo che l'ultimo episodio della serie è stato pubblicato oggi ed è attualmente disponibile alla visione su Crunchyroll. Cosa ne pensate? Siete curiosi? Fatecelo sapere nei commenti! Casomai non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione di dare un ascolto al nuovo ending theme di Black Clover.