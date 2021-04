Black Clover: l'episodio finale svela la verità sulla tragica fine della mamma di Asta

Sono numerosi i misteri che circondano il passato di Asta, ma con il finale della serie animata i pezzi del puzzle iniziano a incastrarsi. L'episodio 170 di Black Clover, infatti, si concentra sulla famiglia del protagonista, orfano sin da quando ha memoria.

La puntata conclusiva di Black Clover, attraverso un flashback rivissuto dal demone Liebe, svela agli spettatori quel che è realmente accaduto alla madre di Asta. Tenuta lontano dalla società per via del suo potere capace di sottrarre magia, Richita risvegliò il suo istinto materno in seguito all'incontro con Liebe, che fu cacciato dal suo mondo quando era ancora un bambino. I due vissero serenamente per un lungo periodo, ma Lucifero si accorse che il ragazzo era in realtà un demone, l'essere malvagio decise di prenderlo con sé per farlo diventare una sua nave.

Tuttavia, Richita si oppose al demone e si sacrificò per proteggere Liebe. Poco prima di morire, al fine di proteggerlo da Lucifero, la donna sigillò Liebe in un grimorio a cinque foglie, lo stesso libro che è ora in possesso di Asta. Riconoscendolo come il figlio perduto della sua matrigna, Liebe potrebbe finalmente concedere i suoi poteri ad Asta, che riuscirebbe così a sfidare la Triade Oscura.

Cosa ne pensate del sacrificio della madre di Asta? Scopriamo cosa ha portato alla conclusione anticipata dell'anime di Black Clover.