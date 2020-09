Black Clover: l'ultimo episodio sorprende con un brutale sacrificio

L'anime di Black Clover sta proseguendo con un arco narrativo del tutto originale, che sta mostrando Asta e compagni impegnati ad eliminare chiunque sia in qualche modo legato ai Demoni, e l'ultimo episodio è stato caratterizzato da un evento sconvolgente, l'orrenda morte di due personaggi, guidati completamente dalla follia.

Questo arco narrativo è stato realizzato principalmente per due motivi, approfondire in qualche modo alcuni elementi del mondo già presentati in precedenza, e consentire all'autore, Yuki Tabata, di avere più tempo per sviluppare meglio la trama del manga.

Una delle introduzioni più importanti di queste puntate filler, è stato un gruppo di fanatici che credono così fortemente al potere dei Demoni, da essere disposti a sacrificarsi, cosa che nell'episodio 145 si è avvenuta per due di loro. Mentre i Devil Banisher si preparano a mostrare pubblicamente questa specie di esecuzione, Asta e la squadra Toro Nero si prepara ad intervenire al fianco di altri Cavalieri Magici.

Dopo che due dei Devil Banisher hanno allontanato Vanessa dal luogo dell'esecuzione, assistiamo ad una scena che ha del surreale. Affermando che la loro missione è compiuta, i due prendono delle fiale e le gettano a terra. Dal punto d'impatto cominciano a formarsi delle fiamme che avvolgono completamente i Devil Banisher, che vengono rapidamente tramutati in cenere.

La motivazione dietro questo gesto apparentemente folle, è che i due credevano di poter richiamare il potere dei Demoni grazie al loro sacrificio, una convinzione esagerata e a quanto pare sbagliata. Ricordiamo che nell'ultimo capitolo è stata rivelata una nuova magia, e vi lasciamo ad altre informazioni sui prossimi episodi.