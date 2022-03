Black Clover: un nuovo eroe rinasce dalle sue ceneri

In occasione del settimo anniversario di Black Clover, il capitolo 326 si apre con una meravigliosa splash page a colori che mostra i quattro principali protagonisti dell’attuale battaglia. Asta, Yuno, Yami e Nacht sono alla resa dei conti con Lucifero.

Vediamo finalmente il risultato della scommessa di Yuno in Black Clover 325. Questa, è fallita miseramente. Attraverso la sua magia doppelganger, il diavolo riesce a evitare gli attacchi in arrivo e a contrattaccare a sua volta. Sia Nacht che Yami vengono trafitti in pieno petto dalle braccia di Lucifero.

A quel punto, annunciando la fine della battaglia, Lucifero rivolge la sua attenzione nei confronti di Asta. Con il colpo del definitivo K.O. in arrivo, a Liebe riaffiorano diversi ricordi su sua madre Licita. In lacrime, continua a chiedere scusa alla sua mamma umana, ma a quel punto interviene anche Asta, che lo ringrazia per essere stato un suo fido compagno di battaglie.

Rendendosi conto di non essere più solo, Liebe riacquista fiducia in sé, spronando suo fratello a rialzarsi e prepararsi a un nuovo capitolo dello scontro. Parando il colpo con la katana, Asta rivela la nuova forma della Devil Union. Un ulteriore corno è apparso sul suo viso, ma basterà per trionfare? Per la fine della battaglia, in Black Clover 327 mancano solo una manciata di secondi.