Black Clover: un'esecuzione mette due personaggi a rischio

Il manga di Black Clover ha pubblicato il capitolo 264 di recente, facendoci addentrare nell'arco contro il regno di Spade. Ma l'anime invece è molto indietro, agli inizi di questa fase che al momento è narrata attraverso l'utilizzo di filler. Infatti, dopo essere arrivati al regno di Heart, Asta e compagni hanno iniziato ad allenarsi.

Quei sei mesi che nel manga di Black Clover sono stati saltati con un timeskip, nell'anime invece stanno ricevendo un particolare focus. Ovviamente non c'è solo allenamento per il protagonista e il Toro Nero, dato che devono superare diversi pericoli. Dopo averci mostrato un momento romantico tra Asta e Noelle in Black Clover 133, l'anime torna con implicazioni più pericolose dovute alla creazione di un movimento anti demoni nel regno di Clover.

Nel recente episodio dell'anime, un gruppo di civili che è stato pesantemente coinvolto dall'ultima guerra ha iniziato a ribellarsi e a instaurare un movimento contro i demoni, riuscendo a catturare Nero e Marie. Pur non avendo potere magico, hanno deciso di fare da soli per vendicare i propri morti per mano degli ultimi eventi che hanno sconvolto il regno.

Ora il gruppo nato dal popolo ha programmato l'esecuzione delle due ragazze in due soli giorni. La renderanno uno spettacolo pubblico in modo tale da inviare un segnale, sarà problematico per Asta e gli altri cavalieri intervenire dato che devono tenere a bada il popolo senza aizzarlo, salvare i compagni e prevenire altri atti del genere.