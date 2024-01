Black Clover: tutti gli extra del volume 36, da artwork inediti ad un messaggio di Tabata

Il 2 febbraio 2024 uscirà in Giappone il 36° volume di Black Clover ultimo derivante dalla serializzazione settimanale dei capitoli, e che decreterà di conseguenza un rallentamento del ritmo di pubblicazione dei prossimi tankobon. Proprio in merito a questo cambiamento l’autore Yuki Tabata ha inserito anche un messaggio rivolto ai lettori.

Come potete vedere nei primi post presenti in fondo alla pagina nel volume saranno presenti tre sketch inediti, il primo dedicato a Luck e Magna, il secondo al film Black Clover: Sword of the Wizard King, con i personaggi originali creati appositamente per la pellicola quali Conrad Leto, Edward Avalaché, Princia Funnybunny e Jester Garanadaros. Il terzo sketch invece ha come protagoniste quattro ragazze, Noelli Silva, Mimosa Vermillion, Charlotte Roselei e Charmy Pappitson.

In calce, nell’ultimo post, trovate riportato il messaggio di Yuki Tabata presente alla fine del volume 36, di cui scriviamo qui la traduzione: “rispetto a quando dovevo produrre con cadenza settimanale la serie, posso passare molto più tempo con mia figlia, andando all’asilo, e ne sono molto grato. Dopo l’ultimo capitolo, sono passato da Weekly Shonen Jump a Jump GIGA. Mentre stavo lavorando al manoscritto dell’ultimo capitolo settimanale, ho chiamato Horiksoshi sensei, autore del My Hero Academia. Ero occupato quindi l’ho chiamato durante la mia passeggiata col cane, ma nel corso della conversazione, stavo quasi piangendo. Mi ha detto che avrebbe continuato certamente a leggere la serie; quindi, proverò a fare del mio meglio. La pubblicazione dei prossimi volumi richiederà molto tempo, ma sarò felice se sceglierete di restare con me”.

In conclusione, ecco le teorie sul capitolo 370 di Black Clover, in uscita a marzo 2024.