Black Clover: i fan sono impazziti per questa nuova teoria in circolazione!

Black Clover è giunto al suo ultimo arco narrativo: i capitani dei Cavalieri Magici sono già stati uccisi o sono sul punto di morire, sono state introdotte delle divinità e i morti sono stati persino riportati in vita per tormentare i loro cari.

Questo arco narrativo ha anche risposto a molti misteri che circondano la serie fino ad ora, come la Terra del Sole da cui proviene Yami Sukehiro. Tuttavia, una domanda che non ha ancora trovato risposta è l'identità del padre di Asta che secondo i fan potrebbe essere lo stesso Re Mago.

L'intera base di questa teoria dei fan è incentrata sul fatto che Julius Novachrono potrebbe essere l'unico candidato possibile per essere il padre di Asta. La madre di Asta, Licita, era un'umana nata con un corpo che prosciugava costantemente e in modo incontrollato la magia e la forza vitale degli altri intorno a lei.

L'unico essere con cui riusciva a stare è Liebe, un demone che si ritrova nel mondo umano dopo essere stato (accidentalmente) cacciato dall'Inferno. Inoltre, la capacità di Licita di interagire con Liebe era dovuta al fatto che lui non aveva la magia, ma piuttosto l'anti-magia.

È difficile immaginare come Licita abbia potuto dare alla luce Asta, per non parlare del suo concepimento. In un certo senso, il suo corpo non era troppo diverso dall'Anti-Magia, che finora ha dimostrato di neutralizzare tutti gli utilizzatori di magia, tranne quelli più forti.

Ecco come Julius Novachrono si inserisce nella teoria. A causa del corpo di Licita, l'unico modo in cui avrebbe potuto concepire Asta sarebbe stato se l'avesse avuto con qualcuno che avesse abbondanza di magia e forza vitale, entrambe caratteristiche che Julius possiede in abbondanza.

C'è stato un momento, dopo che Asta ha ottenuto la sua seconda spada, in cui Julius gli ha chiesto se poteva impugnarla: sembrava praticamente indifferente e anche che fosse a conoscenza della particolare situazione di Asta, nonostante non abbia spiegato come ne fosse venuto a conoscenza.

Se da un lato poteva essere dovuto al fatto che si era interessato ad Asta mentre era in incognito in un bar, dall'altro poteva anche essere un indizio accuratamente piazzato su come poteva essere responsabile del concepimento di Asta. Inoltre, in quanto essere che ospita due anime separate in un unico corpo, la forza vitale di Julius è probabilmente due volte più forte di quella di chiunque altro, il che rende ancora più probabile la sua capacità di sopravvivere alle condizioni di Licitia.