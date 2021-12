Black Clover, il fendente del giudizio: il fato del regno è nelle mani di Asta

Dopo una settimana di pausa, Yuki Tabata riporta i suoi lettori all’esatto momento in cui li aveva lasciati. In Black Clover capitolo 316, Asta ha la possibilità di tornare in azione. Il destino del Regno di Spade è nelle mani di colui che veniva considerato come uno scarto. Riuscirà il suo fendente a salvare il mondo intero?

La minaccia di Lucifero incombe. Il secondo cancello degli Inferi è stato aperto, e numerosi diavoli si sono riversati nel Regno di Spade. Unendosi e formando una gigantesca amenità informe, le forze del male hanno quasi sottomesso i Cavalieri Magici. La Magia di Gravità è troppo potente, e i maggiori esponenti del Regno di Clover sono in ginocchio. Gli unici a resistergli sono i maghi del Toro Nero, che grazie allo spirito di squadra lottano disperati all’interno della fortezza semovente creata da Henry.

Con la manifestazione di Lucifero pronta a estirpare l’umanità, però, Noelle, Finral, Vanessa e tutti gli altri affidano il destino del mondo nelle mani di Asta, che trascorsi i 30 minuti d’attesa, può nuovamente ricorrere alla Devil Union. Nato senza nemmeno un briciolo di magia, Asta ha ora il compito di proteggere il regno. Dalla sua parte, però, vi sono i compagni di battaglione.

Sfoderando la katana del Capitano Yami dal suo grimorio oscuro a cinque foglie, il giovane eroe scaglia il fendente più potente mai vista all’interno dell’opera, il Demon Slasher Infinite Slash. Il colpo di Asta taglia in due qualsiasi cosa si trovi sulla sua strada, ma la lama stessa ha la facoltà di scegliere cosa tranciare in due e cosa no. Il bersaglio, sono ovviamente solamente i demoni.

La battaglia sembra essere arrivata a un punto. A meno che di clamorosi, nuovi colpi di scena, Asta sembra aver sconfitto Lucifero e agguantato la vittoria finale. Sotto lo sguardo compiaciuto dei suoi maestri Yami e Nacht, Asta viene festeggiato come l’eroe dei Regni Magici.

Vi lasciamo agli spoiler su Black Clover 317 e alla determinazione di Asta in Black Clover 316.