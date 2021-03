Black Clover: il film anime è ufficialmente in produzione, primo trailer e nuovi dettagli

Weekly Shonen Jump ha recentemente pubblicato il primo teaser trailer del film anime di Black Clover, annunciato nella diciassettesima uscita della rivista di Shueisha e ora ufficialmente in fase di produzione. Per il momento la pellicola non ha una data d'uscita, ma la casa editrice ha confermato che presto saranno condivise nuove informazioni.

Il teaser di Jump Comics, comunque, non è che un annuncio ufficiale che conferma l'inizio della produzione, atto a pubblicizzare l'imminente uscita del Volume 28 del manga. Studio Pierrot ha affermato che un "importante annuncio" arriverà subito dopo la trasmissione dell'ultimo episodio della serie anime, prevista per il 30 marzo 2021.

Per il momento non sappiamo se il film sarà canonico o meno, anche se, considerando che la serie televisiva ha già trasposto gli eventi raccontati in 267 capitoli su 286 disponibili, è molto più probabile che si tratti di un lungometraggio originale (e per questo ricco di spoiler). Il promotional video conferma anche che il regista Yoshihara e il resto dello staff di Pierrot torneranno a lavorare sul lungometraggio, quindi niente modifiche al team di produzione.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati a questa pellicola? Fateci sapere le vostre impressioni nei commenti! In attesa di ricevere nuove informazioni, vi lasciamo con i risultati del quinto sondaggio di popolarità di Black Clover.