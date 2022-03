Black Clover: il film avrà una storia originale o adatterà il manga?

Con la fine della serie TV animata, i fan di Black Clover stavano aspettando con ansia il ritorno dei cavalieri magici del regno di Clover. Ma solo nel 2023 uscirà Black Clover: il film, un progetto che è stato annunciato praticamente un anno fa e di cui non si è avuta alcuna notizia se non qualche locandina con Asta e Yuno negli scorsi mesi.

È stato necessario attendere il settimo anniversario di Black Clover, festeggiato la scorsa settimana, per avere un nuovo trailer del film. Anche dal teaser da poco pubblicato però si capisce poco sul futuro progetto. In appena 30 secondi, non ci sono grandi colpi di scena che possano far capire bene che storia ha in mente Studio Pierrot.

Il film di Black Clover avrà quindi una storia originale o sarà un adattamento del manga? Quest'ultima però è un po' meno probabile: l'attuale saga è ancora in corso e si sta estendendo tantissimo, pertanto se questi eventi venissero trasposti in un film verrebbero irrimediabilmente compressi.

Inoltre, nel trailer c'è la presenza di uno Yami in forma smagliante e con la sua katana, cosa che andrebbe in contrasto con la situazione attuale. Inoltre, l'atmosfera generale del film sembra molto luminosa e allegra, e ciò di certo non si confà all'attuale situazione presentata nel manga. Per il momento quindi resta molto probabile che il film Black Clover abbia una storia originale e che sia completamente scollegato con gli eventi che sta narrando ora Yuki Tabata.