Black Clover: quale sarà il finale della serie e chi diventerà Imperatore Magico?

Lo spostamento di una serie già avviata e in corso da una rivista importante come Weekly Shonen Jump ad una rivista a cadenza mensile come Jump GIGA suscita sempre preoccupazione nei lettori, e se la serie in questione è Black Clover, già segnata da diverse pause ed entrata nell’arco narrativo finale, i dubbi e le ipotesi sul finale aumentano.

L’annuncio di un cambiamento di serializzazione così repentino è arrivato dalla stessa Shueisha, cogliendo di sorpresa i milioni di lettori appassionati della storia di Asta e Yuno, ora più che mai visti i recenti sviluppi introdotti nella battaglia finale contro il villain Lucius Zogratis. In seguito alla lunga pausa prima di lanciare l’arco narrativo finale, infatti, i fan di Black Clover si aspettavano una narrazione lineare e costante nella pubblicazione, ma Yuki Tabata e il suo staff hanno deciso di passare ad una pubblicazione mensile per avere più tempo.

Attualmente i Cavalieri Magici del Regno di Clover sono impegnati ad affrontare i Paladini in uno degli scontri più importanti, e spettacolari, della serie, e nonostante il finale sembri allontanarsi sempre di più, dato il passaggio alle pagine di Jump GIGA, i fan iniziano a chiedersi quale sarebbe la conclusione perfetta per la serie. Le risposte potrebbero essere molteplici, ma considerando quanto visto di recente sul campo di battaglia, è molto probabile che nel finale della serie sia Yuno a venire eletto Imperatore Magico, anziché il protagonista Asta.

Ovviamente questo non inficerà nella collaborazione tra i due eterni rivali protagonisti per contrastare l’immenso potere di Lucius Zogratis, impossessatosi del corpo di Julius Novachrono. Se Asta ricopre sempre il ruolo di risorsa finale nelle battaglie più importanti, stavolta è Yuno ad aver dimostrato una crescita esponenziale delle proprie capacità, e in qualità di nuovo capitano dell’Alba Dorata, è sempre più vicino ad ereditare il titolo di Imperatore Magico.

Secondo alcuni la lotta tra i due continuerà, visto che Asta non accetterà mai di non essere Imperatore Magico, e crescerà sempre di più, andando magari a ricoprire anche il ruolo di capitano del Toro Nero. Secondo altri un finale aperto potrebbe risultare il migliore, magari mostrando le nuove vite di Yuno e Asta dopo la conclusione della battaglia. Voi cosa ne pensate? Quale credete che sia il modo migliore per chiudere Black Clover? Ditecelo nei commenti.

