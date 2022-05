Black Clover: la folle teoria dell'orologio, ecco perché ci sono stati pochi morti

Nel corso degli ultimi anni, Yuki Tabata ha dato un nuovo scopo ai protagonisti di Black Clover. A causa dei disordini scatenati dagli elfi e dai diavoli, Asta e gli altri si sono avventurati nel regno di Heart e hanno dovuto affrontare i cattivi del regno di Spade, il più bellicoso e potente di tutti.

Quell'arco si è concluso e ora Black Clover è in pausa per permettere all'autore di riposarsi e di iniziare a mettere in ordine le idee per l'ultima fase del manga. Ciò vuol dire che il pubblico ha il tempo di analizzare pregi e difetti dello scorso arco narrativo, ma anche per analizzare alcuni dettagli. Sotto questo fronte, c'è stata una critica neanche troppo velata sulle poche morti che ci sono state, e tutte sul fronte nemico in pratica. Come mai?

Una teoria di Black Clover affronta questo tema. Yuki Tabata mostra più volte un orologio nel corso della storia, in particolare negli ultimi capitoli. Perché? Il motivo potrebbe ricollegarsi al diavolo del tempo di Lucius Zogratis, il nemico finale di Black Clover. Secondo questa teoria che i fan stanno tenendo molto in considerazione, Lucius ha un certo piano in mente e ciò richiede che le cose vadano in un certo modo. Avrebbe quindi riavvolto il tempo ogni volta che le cose non sono andate come dovuto, senza però lasciarne percezione né ai lettori né ai protagonisti della storia.

Era necessario infatti che tutti i cavalieri del regno di Clover vincessero senza morire e che questi avessero abbastanza forza per affrontare Lucifero e ucciderlo. In questo modo, Adrammelech sarebbe stato in grado di prendergli il cuore e portarlo a Lucius. Di conseguenza, il fratello maggiore degli Zogratis avrebbe sacrificato i suoi fratelli per il suo piano malefico, aiutandosi con il tempo e il riavvolgimento dello stesso. Concordate con questa teoria?