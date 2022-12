Black Clover: quanto sono forti attualmente Asta, Yuno e Noelle?

Black Clover 332 ha dato inizio all'ultimo atto dell'opera shonen di Yuki Tabata portando i lettori a oltre un anno dopo la vittoria ottenuta nel Regno di Spade. Ma dopo tutto il tempo trascorso, quanto sono diventati forti attualmente Asta, Yuno e Noelle?

Una nuova minaccia è all'orizzonte, con l'Imperatore Julius Novachrono che dentro di sé serbava un'oscura insidia identificata come Lucius Zogratis. Sono pronti i tre protagonisti del manga ad affrontare un nemico così oscuro e pericoloso?

Dopo aver affrontato e sconfitto colei che uccise suo madre, il diavolo Megicula, Noelle Silva ha fatto ritorno a Clover insieme ai suoi compagni, continuando probabilmente il suo allenamento. A differenza di Asta e Yuno, non ha partecipato alla festa di promozione dell'Ordine dei Cavalieri Magici di Black Clover. È tuttavia improbabile che la nobile del Toro Nero sia rimasta un Cavaliere Magico Inferiore, data la sua vittoria nel Regno di Spade e le sue origini reali. Della sua forza tuttavia non sappiamo ancora nulla, poiché non è ancora riuscita a esprimersi in alcuna battaglia.

Per quanto riguarda Yuno Grinberryal, egli è stato nominato Gran Cavaliere Magico di Clover, nonché Vice-Capitano dell'Alba Dorata. In possesso di due grimori, uno di Clover e uno di Spade, può sfruttare la magia del vento e quella delle stelle. Questa sua doppia affinità magica gli ha permesso, durante il time-skip, di affrontare da solo numerosi diavoli. Ecco il suo potenziamento in Black Clover 336. È l'obiettivo numero uno di Lucius Zogratis.

Finora Asta è stato l'unico ad affrontare Lucius, uscendone tuttavia a pezzi. Sparito magicamente da Clover, si trova ora nel Paese del Sole. Al fianco dello Shogun Ryudo Ryuya il protagonista di Black Clover si sta addestrando per diventare ancora più forte. Oltre ad aver padroneggiato meglio la Devil Union con Liebe, sta apprendendo lo Zetten, la tecnica definitiva del regno natale di Yami Sukehiro. Tuttavia, il crollo psicologico causato dalle recenti sconfitte sta pregiudicano il suo percorso di crescita. Durante la premiazione post time skip è stato promosso al grado Cavaliere Magico Superiore. Secondo voi, chi è il più forte tra i tre allo stato attuale?