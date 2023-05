Black Clover: quali saranno i futuri avvenimenti del manga con il finale in vista?

Con l'apparizione di Lucius Zogratis nei cieli della capitale del regno di Clover, è iniziato l'ultimo arco narrativo di Black Clover. La battaglia si è fatta subito spietata, con attacchi da una parte e dall'altra e tante forze coinvolte. Ci sono però ancora tante cose che i lettori della serie non hanno ancora visto e che vanno raccontate.

La lunga pausa di Black Clover ha bloccato questo racconto: lo stop richiesto da Yuki Tabata e la settimana di festa di Weekly Shonen Jump a causa della Golden Week hanno obbligato i lettori ad attendere un mese tra il capitolo 358 e 359. Cosa succederà al ritorno della serie? Quali sono gli eventi che Black Clover deve raccontare prima del finale?

Il mangaka Tabata si concentrerà molto sulle battaglie. Con il finale vicino, è necessario eliminare tutti i nemici rimasti in gioco, con i protagonisti costretti ad affrontare anche con il proprio passato. Lucius Zogratis sarà certamente l'ultimo a cadere, quindi dapprima sarà necessario abbattere tutti i paladini: Morgen, Acier e Morris sono quelli attualmente presentati sul campo di battaglia, tre personalità già ben conosciute. Ognuno di loro è stato potenziato tramite il potere di un demone: Morgen infatti sembra mostrare le caratteristiche del pericoloso Lucifugus, già menzionato in passato.

Di conseguenza, questa sarà contemporaneamente una lotta contro gli angeli e contro i demoni che vogliono plasmare il mondo umano. Nel momento peggiore arriverà il contributo di Asta, il protagonista per ora lontano che potrebbe portare con sé anche i ryuzen del paese del sole, e non va dimenticato che anche i soldati del regno di Diamond, gli alleati del regno di Heart e i sopravvissuti del regno di Spade possono provare a dare il proprio contributo. Sarà quindi una lunga battaglia che vedrà tutti in gioco.

E poi ci sarà la battaglia finale che vedrà Asta contro Lucius, che porteranno poi alla conclusione di Black Clover con l'incoronazione di Asta a nuovo imperatore magico.