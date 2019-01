Black Clover: gli spoiler del capitolo 189 mostrano la conclusione della battaglia?

Gauche ed Ecra hanno messo sempre più alle strette Asta e compagni, ma i protagonisti di Black Clover hanno deciso di non demordere. Dopo una sequela di azioni messe in campo nel capitolo 188, Asta si è avvicinato abbastanza al duo di elfi da colpirlo.

Finalmente nel capitolo 189 di Black Clover sembra esserci la luce in fondo al tunnel. La luce, però, si rivela essere in realtà la casa del Toro Nero, quella che Gauche e Mary vedono nell'oscurità della loro coscienza. È così che parte il nuovo capitolo, con l'inizio della scomparsa della presenza dei due elfi che si erano appropriati del corpo dei maghi. Nei loro ultimi istanti di vita, ci mostrano un flashback sul momento in cui gli umani hanno deciso di attaccare la loro casa e mettere a ferro e fuoco l'intera razza elfica.

Intanto, dall'altra dimensione onirica, torna pure il gruppo capitanato da Luck e Magna che si unisce ai due compagni ritrovati e al resto del Toro Nero. Mentre il gruppo si rifocilla grazie alla magia di Charmy, arrivano anche Zax e Noelle che rendono di fatto Yami e Finral gli unici assenti del gruppo di cavalieri magici. Black Clover torna col capitolo 190 nel numero #09 di Weekly Shonen Jump regolarmente la prossima settimana.