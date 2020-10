Black Clover: Gli ultimi capitoli ci mostrano l'influenza di Yami su Asta

Mentre aspettiamo il nuovo capitolo di Black Clover, le ultime vicende del manga di Yuki Tabata hanno messo in luce il grande impatto che Yami ha avuto su Asta, il protagonista dell'opera impegnato in una sfida mortale.

Come sapete, Asta dovrà affrontare e sconfiggere la Triade Oscura del Regno di Spade, per fare questo Nacht decide che è arrivato il momento per Asta di sconfiggere Liebe, per poter acquisire i suoi poteri. Lo scontro si rivela più difficile del previsto per il guerriero, che si trova costretto ad affrontare le abilità magiche del demone, tra cui quella di usare le spade anti magia presenti nel suo grimorio. A questo punto Asta decide di usare la katana di Yami, per poter dare il colpo di grazia al suo avversario. I numerosi scontri fatti insieme a Yami si rivelano quindi fondamentali per Asta, che userà le stesse tecniche ideate dal capitano per mettere in difficoltà Liebe, la somiglianza tra i due sarà notata anche da Nacht.

Nel frattempo, il regista dell'anime ha parlato del prossimo arco narrativo di Black Clover, che sarà una storia mai apparsa nelle pagine del manga e che ci mostrerà le prossime sfide che Asta dovrà superare durante il suo lungo addestramento.