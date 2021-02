Black Clover: la guerra è iniziata, Asta si scatena nella sua nuova forma

L'arco narrativo del Regno di Clover era entrato nel vivo grazie al confronto tra Yuno e l'Alba Dorata, ma ha raggiunto nuovi interessanti sviluppi nell'episodio 162, che dal titolo "Scoppia la Grande Guerra", ha finalmente mostrato Asta e gli altri contro la Triade Oscura, dando di conseguenza inizio alla vera battaglia.

Dopo che Zenon della Triade Oscura ha attaccato con successo l'Alba Dorata, ed è riuscito a rapire il Capitano William Vangeance, gli altri due fratelli Zogratis hanno sfruttato l'occasione per attaccare il Regno di Clover e il Regno di Hearth. Questo porterà a degli scontri a dir poco violenti, in cui debutterà la nuova forma di Asta, risultato dei duri e costanti allenamenti affrontati nel Regno di Hearth.

Come anticipato, l'episodio 162 mostrerà Dante e Vanica Zogratis in azione, e proprio come Zenon, i loro poteri sono più minacciosi che mai, grazie al forte legame che li unisce con i loro rispettivi demoni. Dante rivolgerà le sue attenzioni alla base della squadra Toro Nero, evento che causerà l'entrata in scena della versione di Asta che potete vedere nelle immagini riportate in calce. Per quanto appaia diversa, e meno avanzata, rispetto a quanto mostrato nelle sequenze della opening, potrebbe rivelarsi un vantaggio fondamentale per sconfiggere Dante.

Ricordiamo che la vera potenza della Triade Oscura è apparsa nel capitolo 280 del manga, e vi lasciamo scoprire se le abilità di Nacht omaggiano o meno un Pokémon.