Black Clover: l'identità di un misterioso personaggio è stata svelata

Il combattimento nel Regno di Spade è più intenso che mai. Gli sforzi congiunti dei protagonisti hanno sancito la sconfitta dei fratelli Zogratis della Triade Oscura, ma ciò non è bastato per impedire la più terribile delle ipotesi. Lucifero ha fatto la sua ascesa sul campo di battaglia di Black Clover, accompagnato da una misteriosa figura.

Quando sembrava che Asta e gli altri ce l’avessero finalmente fatta, e che i capitani Yami e Vangeance fossero stati salvati, un nuovo, terribile male è apparso nel Regno di Spade. La manifestazione fisica del diavolo supremo ha fatto la sua comparsa, scortata da un essere misterioso rimasto finora in disparte.

Il diavolo che ha accompagnato la resurrezione di Lucifero aveva intrattenuto solamente uno scambio di battute con Nacht, senza intervenire in alcun modo allo scontro e favorire una o l’altra parte. Ora, però, pare chiaro che tale essere sia un’antagonista.

In Black Clover 322 il Toro Nero torna in battaglia, ma ciò potrebbe non essere sufficiente. Stufo di dover respingere i continui attacchi di Yuno e Mereoleona, e voglioso di calpestare Asta, Lucifero chiede al diavolo misterioso di intervenire. Il supremo si riferisce a lui con il nome di Adrammelech.

Nonostante l’ordine impartito da Lucifero, Adrammelech ancora una volta si mantiene lontano dall'azione, affermando che osservare il combattimento è molto più divertente che parteciparvi. Ma com’è possibile che tale Adrammelech sia stato in grado di rifiutare un ordine di quello che dovrebbe essere il sovrano di tutti i diavoli? In attesa di scoprire i suoi segreti e le sue reali intenzioni, negli spoiler di Black Clover 323 l’oscurità torna in battaglia.