Black Clover: Il capitolo 275 ci mostra una nuova tecnica di Mereoleona

Uno degli ultimi capitoli di Black Clover ha mostrato ai fan un'avvincente battaglia con protagonista Mereoleona, in molti sono rimasti affascinati dalla sua ultima tecnica di combattimento: ecco di cosa si tratta.

Come sapete il gruppo di cavalieri guidati da Nacht ha finalmente raggiunto lo Spade Kingdom, dando il via ad uno dei momenti più attesi dai numerosi appassionati dell'opera scritta e disegnata da Yuki Tabata. Tra di loro è presente anche Mereoleona, che è riuscita a farsi notare grazie ad una nuova tecnica che potete vedere nel tweet in calce alla notizia, in cui sono state condivise alcune pagine del manga. La sua magia inedita si chiama "Flame Magic: Hellfire Incarnate", il suo corpo viene quindi avvolto da delle fiamme di mana, che le permettono di aumentare a dismisura la sua velocità e la sua forza, facendole sconfiggere con facilità il suo potente avversario.

Gli appassionati hanno apprezzato molto questa nuova magia, che consente al personaggio di Mereoleona di far avanzare i suoi alleati, pronti alla sfida contro i membri della Triade Oscura. Rimaniamo in attesa del prossimo capitolo inedito, nel frattempo ecco un nostro breve riassunto di Black Clover 276, in arrivo ufficialmente nel catalogo di Manga Plus domani, domenica 20 dicembre.