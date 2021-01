Black Clover: Il capitolo 278 rivela i veri poteri di Jack

La storia dell'opera di Yuki Tabata continua ad entusiasmare i fan, come potete leggere nei nostri spoiler del capitolo 279 di Black Clover. Scopriamo quindi qualche dettaglio in più riguardo i poteri di un celebre personaggio.

Come sapete, nelle pagine del magna del celebre autore giapponese, i cavalieri del regno di Clover sono impegnati in uno scontro contro la Triade Oscura del regno di Spade. In particolare il capitolo 278 ci ha mostrato la sfida tra Dante, Nacht e Jack, come potete leggere nel tweet che è presente in calce alla notizia, è proprio quest'ultimo il focus delle pagine del manga. Grazie ad i suoi nuovi poteri, Jack riesce a colpire numerose volte Dante, anche se la sua capacità di guarigione sembra avere la meglio sulla magia del personaggio.

Dante quindi riesce a bloccare il suo avversario, sembra quindi tutto perduto per Jack ma ripensare alla morte di suo padre, un cacciatore ucciso da un orso, gli fornisce una rinnovata motivazione per combattere, riuscendo così a ferire Dante. Gli appassionati del manga di Yuki Tabata hanno accolto con entusiasmo questa nuova forza di Jack, che siamo sicuri avrà un impatto importante sulle vicende dell'opera.

Se invece siete fan dell'anime omonimo, vi segnaliamo questa anteprima della puntata 164 di Black Clover.