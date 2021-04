Black Clover: Il capitolo 288 rivela un dettaglio del potere di Asta

Nel capitolo 289 abbiamo assistito al ritorno di due personaggi di Black Clover, nel frattempo il capitolo precedente ci ha mostrato una particolarità del potere di Asta, protagonista del manga di Yuki Tabata.

Nelle pagine dell'opera abbiamo potuto vedere Asta affrontare il duo di gemelli demoniaci, salvando nel frattempo Nacht, messo alle strette dai suoi avversari. Il protagonista riesce ad avere la meglio sui due grazie alla sua forma demoniaca, ma i fan sono rimasti sorpresi nello scoprire che questo suo nuovo potere non è illimitato: il disegno presente sul petto di Asta infatti indica il tempo totale della sua unione con Liebe, che può durare al massimo cinque minuti. Per ora comunque i nuovi poteri del protagonista riescono a dargli un forte vantaggio su Naamah e Lilith, alla fine del capitolo il primo infatti viene tagliato a metà dalla spada di Asta, mossa che coglie di sorpresa entrambi i suoi avversari.

Siamo sicuri che nelle prossime settimane scopriremo altri dettagli riguardo le nuove abilità di Asta e come si concluderà questo scontro, nel frattempo continua il successo ottenuto dall'opera di Yuki Tabata: come avete potuto leggere in una nostra precedente notizia infatti, il manga di Black Clover ha raggiunto le 12 milioni di copie vendute.