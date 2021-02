Black Clover: le immagini dell'episodio 164 anticipano una battaglia oscura

Black Clover è entrato nell'ultima fase dell'anime. Dopo aver terminato un lungo arco di filler che è andato a occupare il timeskip presente nel manga, la produzione di Studio Pierrot è tornato sulla storia originale presentando l'opening 13 per Black Clover insieme alle ultime avventure di Asta e degli altri compagni del regno di Clover.

Il nemico principale stavolta è la Triade Oscura, che sta dando battaglia in lungo e largo mettendo in crisi tutti i personaggi principali di Black Clover. Con l'episodio in arrivo su Crunchyroll, possiamo intanto vedere alcune delle scene dell'episodio 164, già anticipato con un riassunto insieme ai futuri episodi di Black Clover in arrivo a febbraio.

In basso possiamo vedere due tweet del noto portale BCSpoiler, da sempre dedicato all'anime di Studio Pierrot dove vediamo Yami Sukehiro con la sua solita espressione, poi Dante, Charmy, Noelle, Gaja e infine il protagonista Asta che sembra ferito e messo al tappeto. Tra espressioni di sbigottimento, di rabbia e sorpresa, sembra che all'orizzonte ci sarà un altro episodio di Black Clover ricco d'azione.

Ormai manca poco alla fine programmata di Black Clover a fine marzo 2021, in attesa di scoprire quali sono i progetti in serbo per il futuro di questo anime.