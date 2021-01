Black Clover: un importante scontro attende Yuno nel prossimo episodio

Nell'anime di Black Clover è iniziato l'arco narrativo che vede i protagonisti scontrarsi coi demoni del Regno di Spade. Tra questi Yuno sarà presto coinvolto in una battaglia. Entriamo più nel dettaglio.

Nei recenti episodi della trasposizione animata del manga di Yuuki Tabata abbiamo avuto modo di osservare la rinnovata forza dei personaggi dopo un allenamento congiunto col Regno di Heart durato sei mesi. Seguendo le varie puntate abbiamo visto come sia cambiato l'aspetto di Asta in Black Clover, anche Yuno però sembra essere diventato più forte, è stata confermata infatti la sua promozione a Vicecapitano della propria squadra. Tuttavia un difficile scontro lo attende.

Dopo aver appreso, in Black Clover, le origini del rivale di Asta legate alla famiglia reale che governava il Regno di Spade, l'episodio 160 dell'anime si è concluso mostrando l'attacco di Zenon ai membri dell'Alba Dorata che, nonostante la loro forza, non sono riusciti a contrastare il nemico. Grazie ad alcune immagini di anteprima della prossima parte della storia, le quali sono riportate al termine di questa news, notiamo come Yuno sembri essere messo in difficoltà a seguito della sfida lanciata contro il potente avversario.

Questo importante combattimento era già stato preannunciato dalla opening nella quale ci viene rivelata anche la nuova forma di Noelle che verrà presto mostrata dalla ragazza in Black Clover.

Cosa ne pensate? Siete in attesa di vedere nuovamente Yuno in combattimento? Fatecelo sapere con un commento.