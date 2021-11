Black Clover: l'influenza di Asta sulla vita del suo doppiatore, Gakuto Kajiwara

Black Clover rimane ad oggi uno degli shonen più seguiti, e mentre il manga di Yuki Tabata continua a registrare ottimi numeri per quanto riguarda le vendite, la trasposizione animata ad opera dello studio Pierrot si è ormai conclusa da diversi mesi, dopo bne 170 episodi raccolti in quattro stagioni.

Aspettando novità riguardo il futuro del franchise nel settore dell'animazione, con un film annunciato diversi mesi fa, il doppiatore Gakuto Kajiwara, voce di Asta nella serie, è tornato a parlare della sua carriera, e nello specifico di come il personaggio abbia influito in qualche modo sulla sua vita. In un'intervista con i colleghi di Crunchyroll diverse domande hanno portato l'attenzione verso la carriera di Kajiwara, iniziata per la sua grande passione nei confronti di Dragon Ball, e il suo talento nell'interpretare Goku, esperimento che gli fece pensare di poter effettivamente entrare nell'ambiente del doppiaggio.

Passando poi a discutere del personaggio di Asta, Kajiwara ha asserito: "Finisce sempre per spronare gli altri ad agire con un approccio positivo. Il suo entusiasmo, l'incredibile forza di volontà e il desiderio di non arrendersi mai riescono a colpire i cuori di chi gli sta accanto", proseguendo poi con una lettura in chiave più personale: "Non credo che questo si applichi solo nella storia. Penso che ai lettori del manga, Asta riesca a dare la stessa energia. Leggendo la sua avventura siamo in grado di trovare speranza ed energia nella vita di tutti i giorni."

Asta esercita anche un'importante influenza nella carriera di Kajiwara, che continua a sfruttare tutto ciò che ha imparato mentre lo doppiava nelle altre produzioni in cui è coinvolto. "Continuerò a fare il possibile per arrivare al cuore delle persone di tutto il mondo." con queste parole, degne di Asta, Kajiwara ha concluso l'intervista. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto.

Ricordiamo infine che nel capitolo 313 è stato mostrato il passato del capitano Yami, e vi lasciamo agli spoiler riguardati il capitolo 314, in arrivo domenica 21 novembre su Manga Plus.