Black Clover: inizia la guerra finale, il manga è vicino alla fine

Sono passati otto anni dall'inizio di Black Clover, il manga che Yuki Tabata ha pubblicato su Weekly Shonen Jump dal 2015 in poi. La serie è stata di grande successo in patria, con un buon numero di volumi venduti e soprattutto un anime sempre in onda, firmato dal famoso Studio Pierrot che si è occupato anche di Naruto e Boruto.

Il battle shonen targato Jump però, come alcuni dei suoi colleghi più famosi quali My Hero Academia e Jujutsu Kaisen, sta però per concludersi. Sin da quando l'autore fece una pausa nel corso del 2022, era chiaro che la storia stava per giungere a conclusione, poi supportata anche da dichiarazioni ufficiali. La prima fase di questa ultima saga di Black Clover ha ruotato intorno all'allenamento che Asta sta svolgendo nel Paese del Sole, terra dove ha imparato a manipolare lo Zetten, una tecnica forte che può dare un tocco in più alla sua anti magia.

Ora però, Lucius Zogratis ha fatto la sua comparsa nel regno di Clover con i suoi Paladini al seguito, che già hanno iniziato a dare battaglia. Con un breve timeskip, quindi, Yuki Tabata ha dato il via alla guerra finale di Black Clover e quindi all'ultimissima fase del manga. Con il cattivo in gioco e i suoi sgherri che metteranno in difficoltà i protagonisti, è chiaro che resta ben poco da raccontare nella serie. Ci saranno quindi le risoluzioni delle sotto trame dei personaggi secondari grazie a queste battaglie e poi lo scontro che vedrà Asta contro Lucius Zogratis, per fermare il suo piano di manipolare il mondo a sua immagine e somiglianza.

Black Clover si concluderà quindi entro fine 2023? Vedremo nei prossimi mesi come si svolgerà la battaglia finale.