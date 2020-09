Black Clover: un insider annuncia l'arrivo di un live action americano

I film live action tratti da anime e manga ultimamente si stanno facendo strada anche ad Hollywood. Lì dove sono stati creati i lungometraggi più famosi e di successo di tutto il globo hanno prodotto il recente Death Note di Netflix e tanti altri. E secondo un insider, anche Black Clover potrebbe unirsi a questo gruppo.

Daniel Richtman è un noto insider che ha spesso svelato produzioni ad Hollywood sotto lo pseudonimo di DanielRPK. Avendo già condiviso in passato voci rivelatesi poi vere, una delle sue ultime condivisioni ha creato scalpore nel mondo di anime e manga: Black Clover avrà un film hollywoodiano.

Ovviamente finora non sono stati rivelati altri dettagli: né chi si occuperà della produzione, né la regia né accenni di altro tipo. Inoltre non ci sono stati annunci ufficiali pertanto invitiamo come sempre a prendere tutto con le pinze. Pur non essendo estremamente famoso come altri brand di anime e manga, Black Clover sembra avere il suo seguito in tutto il globo.

Un film live action prodotto ad Hollywood confermerebbe la deriva degli ultimi tempi di adattare i titoli più famosi del panorama contemporaneo e non provenienti dal Giappone. Sicuramente grazie al mondo medievale e ai personaggi che hanno tratti occidentali, Black Clover potrebbe essere adeguato a un film americano, che tuttavia dovrà fare i conti con i tanti attacchi magici.

In attesa di conferme, vi ricordiamo che al momento l'anime di Black Clover si sta concentrando sui filler.