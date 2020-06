Black Clover: un insider fornisce una data per la ripartenza dell'anime

In Giappone, la diffusione del Coronavirus ha provocato la sospensione di numerose serie animate, tra cui produzioni settimanali con un grande bacino d'utenza come ONE PIECE, Pokémon, Black Clover. Nelle ultime ore un insider di notevole credibilità, potrebbe aver svelato la data in cui riprenderà la trasmissione dell'anime dark fantasy.

L'utente Twitter Spytrue, una garanzia per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti sull'industria, ha comunicato ai propri follower che la serie animata di Black Clover ripartirà il prossimo 7 Luglio. Questa dichiarazione non è stata, almeno finora, confermata da alcuna fonte ufficiale legata alla produzione.

Tuttavia, considerando lo storico delle previsioni di Spytrue, è inevitabile conferire alle sue parole una certa attendibilità. L'insider aveva già pubblicato un tweet in cui annunciava, per il periodo estivo, la ripartenza della serie animata, ed ora è ritornato sull'argomento sbilanciandosi con una data di riferimento.

Inoltre, Spytrue ha accennato anche alla serie animata di Boruto, delineando il periodo estivo come potenziale per il suo rilancio. Tuttavia, l'insider ha tenuto a specificare che il suo pronostico non è avvalorato da alcuna conferma interna all'ambiente. Staremo a vedere nelle prossime settimane.

