Black Clover lancia un sondaggio per la fine dell'anime: quali sono le migliori scene?

Siamo arrivati all'episodio 164 di Black Clover su Crunchyroll, portale che da tempo distribuisce in italiano e altre lingue le avventure del cavaliere magico senza magia. Asta e i suoi compagni ci tengono compagnia da ben tre anni e più, ma la loro storia sta per giungere alla fine, almeno nella controparte animata.

Studio Pierrot ha infatti annunciato l'arrivo dell'ultimo episodio di Black Clover. A fine marzo vedremo quindi l'ultima battaglia di Asta, almeno per il momento, in attesa di sapere quale sarà l'annuncio importante sulla serie che sarà rivelato proprio con la messa in onda finale. Intanto però arriva un'altra rivelazione, stavolta relativa a un sondaggio di popolarità.

L'account ufficiale Twitter dell'anime di Black Clover ha comunicato ai fan che, in vista dell'arrivo dell'ultimo episodio del 30 marzo 2021, sarà lanciato un sondaggio di popolarità relativo alla miglior scena apparsa durante i tanti episodi trasmessi. Tra chi si esprimerà nella votazione saranno pescati dieci utenti che riceveranno un poster speciale per commemorare la fine dell'anime.

Sarà possibile votare tra ben 25 scene di Black Clover che potete trovare nel sito alla fonte, dove per votare bisognerà cliccare sul pulsante rosso relativo all'estratto e poi condividere su Twitter il messaggio. Qual è secondo voi la miglior scena dell'anime?