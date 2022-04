Black Clover, oltre ogni limite: la Devil Union metterà fine al conflitto?

Un nuovo, clamoroso colpo di scena rimescola le carte in tavola nel Regno di Spade. Proprio quando stavano per soccombere, Asta e Liebe hanno tirato fuori la loro ultima arma. Spinti dalla fratellanza che li unisce, sono ora pronti per il combattimento finale di Black Clover.

Il più recente capitolo scritto da Yuki Tabata si apre con l’attacco di Lucifero che va a segno. Asta, però, sembra non avvertire la potenza di quel colpo e, anzi, farsi beffe dell’avversario. Il legame che lo unisce a Liebe è più saldo che mai, grazie ai ricordi del suo passato, e il giovane mago del Toro Nero è deciso a farla finita.

In Black Clover un nuovo eroe è rinato dalle sue ceneri, ed esattamente come l’araba fenice è più forte che mai. La nuova Devil Union Mode, come fa notare Lucifero, amplifica a dismisura il potere anti-magico di Asta e Liebe. Ora, qualsiasi cosa sfiori Asta viene privata dei poteri magici.

Yami e Nacht, ora salvi grazie all’intervento del loro discepolo, affidano il futuro del regno ad Asta. Mentre il Vice Capitano comprende il vero significato della Devil Union, il Capitano del Toro Nero ricorda il loro primo incontro. La loro fiducia è riposta in Asta.

Alla fine della battaglia di Black Clover 327 mancano solamente una manciata di secondi. Riuscirà Asta a sconfiggere il suo avversario prima che l’effetto della Devil Union si esaurisca completamente?