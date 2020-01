Black Clover macina sempre più consensi e l'episodio 119 è stato acclamato dai fan

Black Clover è una di quelle serie il cui anime, per quanto il manga goda di grande successo, ha avuto molta difficoltà a ingranare. In un primo momento non era stato accolto benissimo dal pubblico e le critiche erano fioccate, ma episodio dopo episodio, con caparbietà e la forza di un buon prodotto a sostenerlo, ha saputo conquistare tutti.

Basti vedere come gli appassionati abbiano reagito alle varie puntate che hanno formato l'ultimo arco narrativo e in particolare come le ultime due siano state acclamate con grande fervore. E se l'episodio 118 si era concluso lasciando i fan con grandissime premesse, il 119 non ha di certo deluso le aspettative, anzi è stato acclamato per l'epicità del combattimento che si è andato concludendo e per alcune scene cinematografiche e animazioni da urlo.

Twitter parla da solo. Basta cercare l'hashtag #BlackClover o #BlackClover119 per essere testimoni con i propri occhi di quanto entusiasmo l'episodio abbia saputo generare e quanto la grandissima crescita di Asta abbia fatto eccitare all'ennesima potenza gli appassionati della serie. Ed ora che Black Clover continua la sua ascesa, inizia ad essere sulla bocca di tutti, tant'è che alcuni cominciano a considerarlo nella top tre tra gli le serie manga migliori dello Shonen Jump, se One Piece venisse alzato a un livello superiore ancora. Infatti, molti sono concordi che sul podio vi siano già My Hero Academia e la rivelazione dell'anno passato, Demon Slayer e che la serie ideata da Tabata si stia ritagliando il suo posto tra i grandi.

In calce all'articolo abbiamo riportato alcuni dei post di Twitter che dimostrano l'entusiasmo che i fan stanno provando in queste ore. C'è chi come Dibya Lochan Das dice, inserendo un piccolo video correlato: «L'espidosio 119 "L'Attacco finale" è fantastico. Le scene di combattimento sono incredibili e, infine, Asta supera i suoi limiti», oppure l'utente King of Aeons che esprime il suo apprezzamento con una serie di foto accompagnate da: «L'episodio 119 è stato diffuso ed è stato fantastico! Sono successe moltissime cose!!».

Altri tweet sulla stessa linea d'onda impazzano sul web, per leggerne alcuni guardate in calce all'articolo.



