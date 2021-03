Black Clover: la madre di Asta viene presentata nell'ultimo episodio

Dopo 170 episodi l'anime di Black Clover è giunto al termine, non prima però di aver risposto ad alcune domande mostrandoci un nuovo personaggio, ovvero la madre del protagonista.

Recentemente in Black Clover ci era stata preannunciata l'apparizione di Licita un personaggio di primaria importanza nella storia di Asta e che sembrava avere particolari legami col suo grimorio. Mentre il ragazzo è impegnato ad affrontare il demone contenuto all'interno del libro e che lo accompagna fin dall'inizio della serie, grazie ad un flashback ci viene rivelata la storia di quest'ultimo. Esso in passato venne cacciato dal suo mondo finendo quindi in quello degli umani dove veniva odiato e temuto da tutti per il suo aspetto. Fortunatamente venne trovato da Licita, la madre di Asta, che si presenta come una persona molto allegra e positiva, la quale immediatamente decide di tenerlo con sé come se fosse un figlio. La donna arriva anche a dare un nome alla creatura, ovvero Liebe.

Durante la loro convivenza Licita rivela al demone la sua capacità di assorbimento magico che l'ha portata a vivere sola e lontana da tutti e persino ad abbandonare il suo vero figlio. Il potere però fortunatamente non danneggia Liebe già privo di magia.

Al termine del racconto si scopre che è stata la donna stessa a sigillare il compagno di Asta all'interno del grimorio dalle cinque foglie in seguito ad alcuni tragici avvenimenti che l'hanno portata a sacrificarsi per proteggerlo.

Infine per chi fosse interessato ecco alcune indicazioni riguardanti i capitoli con il quale si conclude la serie animata di Black Clover.