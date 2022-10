Black Clover: i maghi di Clover si riuniscono nel nuovo trailer del manga

A fine luglio, la serializzazione di Black Clover è ricominciata con il capitolo 332. Con la ripresa della pubblicazione è in arrivo un nuovo volumetto manga, il numero 32 della serie. Per celebrare l'uscita è stato pubblicato un teaser trailer che avvicina i lettori all'arco narrativo finale dello shonen di Yuki Tabata.

A distanza di diverso tempo dalla ripresa della serializzazione su Manga Plus, il manga di Black Clover è entrato nel vivo della prima fase della saga finale. In vista della prossima battaglia con Lucius Zogratis, il quale ha promesso a Clover il "giorno del giudizio", Asta si sta sottoponendo a un duro addestramento nel Paese del Sole.

Prima di continuare con gli eventi, i capitoli finora pubblicati su rivista e in digitale verranno raccolti nel volume 32 di Black Clover. L'uscita del tankobon è stata festeggiata con un filmato promozionale che punta i riflettori sulle compagnie magiche di Clover. Prima di scoprire il filmato, ecco le straordinarie vendite del manga di Black Clover.

La prima parte della clip è dedicata alla promessa che Asta e Yuno si scambiarono da bambini, per poi lasciare spazio a un focus sui componenti del Toro Nero. Tra questi troviamo Noelle che ha recentemente trionfato nel 6° sondaggio di popolarità di Black Clover. Alla più folle delle compagnie, seguono l'Alba Dorata, l'Acquila d'Argento, il Leone Cremisi, la Rosa Blu, la Mantide Verde, il Cervo Azzurro, il Pavone di Corallo e l'Orca Viola. Riusciranno le squadre a difesa del Regno di Clover a contrastare Lucius Zogratis e i suoi Paladini?