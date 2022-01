Black Clover: i magici auguri di Asta nell'illustrazione ufficiale per l'anno nuovo

Il 16 febbraio del 2015, sulle pagine di Weekly Shonen Jump faceva il suo debutto Black Clover, un nuovo battle shonen che di li a poco avrebbe conquistato il grande pubblico. Nel 2022, la serie di Yuki Tabata festeggia il sesto anno di serializzazione e Asta è già pronto a far festa!

Così come i colleghi Eiichiro Oda di ONE PIECE e Kohei Horikoshi di My Hero Academia, anche Yuki Tabata ha voluto festeggiare l'anno della tigre con un messaggio d'auguri volto a tutti i sostenitori dell'opera. Oltre ad aver augurato un buon anno nuovo ai lettori, l'autore ha anche affermato che in questo 2022 Black Clover sarà ancora più emozionante.

Nel corso dell'anno, infatti, assisteremo al debutto del primo film anime della serie, alla conclusione della saga del raid nel Regno di Spade del manga, e al probabile ritorno dell'adattamento animato guidato da Studio Pierrot. Il 2022 di Black Clover, dunque, promette scintille.

Non solo, nell'anno della tigre, la serie di Yuki Tabata festeggia un importante traguardo. Come specificato dall'illustrazione commemorativa pubblicata sull'account Twitter ufficiale, Black Clover festeggia i suoi primi sei anni di serializzazione su Weekly Shonen Jump. Per celebrare questo prossimo traguardo, e l'inizio del 2022, è stato pubblicato uno sketch che mostra un festoso Asta in abiti tradizionali.

E voi, state seguendo le avventure dei Cavalieri di Clover? Vi ricordiamo che Black Clover continua a crescere senza sosta, e che al momento si contano ben 17 milioni di copie in circolazione a livello mondiale. Vi lasciamo infine alla potenza del diavolo più forte in Black Clover 318.