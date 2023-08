Black Clover, quanto manca alla fine del manga? La conclusione si avvicina

Nel 2015 aveva inizio l'avventura magica di Black Clover, che a oggi conta un totale di 367 capitoli pubblicati sulle pagine di Weekly Shonen Jump. Il prossimo, in arrivo solamente tra pochissimi giorni, sarà però l'ultimo. Con la battaglia finale che si avvicina, la conclusione di Black Clover arriverà su un'altra rivista.

Come un fulmine a ciel sereno, Black Clover è stato cancellato da Weekly Shonen Jump. L'autore Yuki Tabata ha spiegato la situazione lasciando un messaggio ai fan, dove la causa di questo cambio viene imputato ai tempi settimanali ristretti della rivista di Shueisha.

Dal capitolo 369 in poi, Black Clover verrà pubblicato su Jump GIGA, una rivista trimestrale la cui prossima uscita verrà distribuita in pieno inverno. Ma quanto manca alla fine di Black Clover? Non molto in realtà, poiché la battaglia finale è ormai cominciata nel Regno di Clover.

La saga finale di Black Clover ha avuto inizio con il capitolo 332, dunque questo arco narrativo va avanti da più di 30 capitoli. Nel messaggio lanciato nelle ultime ore viene reso noto che Black Clover sta raggiungendo il climax del suo Final Arc. Dunque, ormai non manca molto alla fine della storia del manga.

L'epilogo di Black Clover non è imminente, considerando le nuove modalità della serializzazione. A separarci dal finale ci sono ancora quattro, grandi battaglie, quelle che coinvolgono Yami e Morgen, Mereoleon e Morris, Noelle e Acier Silva, e infine quella decisiva tra Asta e Yuno contro Lucius Zogratis. Che questi scontri vengano narrati in un singolo capitolo è altamente improbabile, a meno che su Jump GIGA Tabata non comincia a pubblicare capitoli da 50 o più pagine. Dunque alla fine di Black Clover potrebbero mancare una decina di capitoli. In tal modo, l'epilogo di Black Clover arriverebbe tra oltre un anno.