Black Clover: il manga sarà lungo come ONE PIECE? Cosa sappiamo

Nonostante l'autore abbia annunciato l'ultima saga di Black Clover, dall'altra niente vieta a Yuki Tabata di prolungare l'arco narrativo finale anche di centinaia di capitoli. Ma per quale motivo spesso viene paragonato il suo manga a quello di Eiichiro Oda, ONE PIECE?

Il capitolo 332 di Black Clover tornerà in estate, al termine dei 3 mesi di pausa previsti dal sensei e dalla casa editrice. Ad ogni modo, per chi non lo sapesse, nel 2018 il maestro concesse un'intervista esclusiva a Francetvinfo, un portale francese, in cui l'autore rispose ad una serie di domande circa il futuro del suo manga.

In particolare, l'intervistatore chiese a Tabata se avesse intenzione di realizzare una serie lunga come ONE PIECE e Naruto: "Sì, mi piacerebbe, e e farò di tuto per renderlo possibile. Mi sto già preparando psicologicamente a non prendermi vacanze per parecchio tempo!"

Tuttavia, la sua posizione sembra essere drasticamente cambiata negli ultimi anni. In un'altra intervista aveva rivelato di dormire appena 3 ore a notte, un ritmo davvero frenetico per stare al passo con le scadenze della serializzazione settimanale. In quell'occasione, inoltre, aggiunse: "Ho lettori da tutto il mondo e questo vuol dire molto per me. Ma adesso mi piacerebbe ritirarmi! Comunque, ho solo 33 anni quindi non si parla di adesso. Il mio sogno è quello di girare il mondo con mia moglie, anche se ora sembra complicato. Chissà, magari quando avrò finito Black Clover."

Potrebbe darsi, dunque, che Yuki Tabata sia fisicamente e mentalmente provato dalla serializzazione del suo manga che comunque procede spedita da ormai diversi anni. La scelta di avviare dunque l'arco narrativo finale, alla luce delle sue ultime parole, sottolinea la nuova posizione dell'autore drasticamente cambiata dal 2018. E voi, invece, cosa ne pensate di queste parole? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.