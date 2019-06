Black Clover: il manga salta la pubblicazione la prossima settimana

Il manga scritto e disegnato da Yūki Tabata e pubblicato sulla rivista giapponese Weekly Shonen Jump è di recente arrivato al suo capitolo 208, mostrandoci una nuova forma molto potente. Con un primo capitolo pubblicato nel 2015 ha ricevuto un adattamento animato solamente due anni dopo, guadagnandosi una discreta fetta di appassionati.

Tuttavia, sembrano non esserci buone notizia per i fan della serie, che purtroppo dovranno aspettare una settimana in più per scoprire il seguito delle avventure del mago Asta. Infatti, come potete leggere nel post in calce alla notizia, grazie alla fonte Twitter, ShonenSalto siamo venuti a conoscenza del fatto che il numero 29 di Weekly Shonen Jump non conterrà il prossimo capitolo 209 di Black Clover, che non sarà pubblicata di conseguenza nemmeno su MangaPlus.

Non siamo a conoscenza delle motivazioni riguardo questa pausa e nemmeno se si protrarrà anche alla settimana successiva, ma d'altronde le pause dalla pubblicazione sono una cosa che capita alle volte, soprattutto per quanto riguarda i manga pubblicati su riviste con uscite settimanali.

Le aspettative per il prossimo capitolo sono alte visti gli avvenimenti di quello precedente, mentre vi ricordiamo che per quanto riguarda l'adattamento animato, durante l'ultimo episodio ci ha mostrato gli esiti della selezione dei Royal Knights di Black Clover.