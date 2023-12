Black Clover, il manga torna con un capitolo breve: quali sono le cause?

Dopo un'assenza di quasi quattro mesi, il manga di Black Clover sta per fare il suo ritorno con la pubblicazione del capitolo 369 dell'opera. Ma per quale motivo la prima uscita sul Jump GIGA sarà breve e non invece lunga come ci si sarebbe aspettato? Dietro questa decisione si nasconde una scelta obbligata.

Con Black Clover 368 Yuki Tabata ha salutato Weekly Shonen Jump. L'autore si è trovato costretto a non poter più pubblicare sulla rivista settimanale di Shueisha a causa delle sue condizioni salutari precarie. Per poter comunque garantire la serializzazione, l'opera è stata spostata su Jump GIGA, una rivista quadrimestrale che tornerà nel mese di dicembre 2023.

Dall'ultima pubblicazione, Yuki Tabata ha avuto il tempo necessario per prendersi cura di sé e per lavorare a un nuovo capitolo senza fretta. Tuttavia, il capitolo 369 di Black Clover non sarà lungo come ci saremmo aspettati. Si parla infatti di un capitolo di 28 pagine, e non delle 50/60 che i lettori attendevano.

Non è stato un problema di tempistiche o di salute del mangaka. Yuki Tabata si è in qualche modo trovato costretto a pubblicare un capitolo che rispetta gli standard precedenti di Weekly Shonen Jump. Il motivo risiede nella prossima pubblicazione del volume 36 di Black Clover, volumetto che verrà chiuso proprio dal capitolo 369.

I volumetti di Black Clover contengono circa 140 pagine in totale. A queste bisogna togliere circa una ventina di pagine pubblicitari e gli spazi riservati alle illustrazioni bonus. Dunque, se Tabata avesse scritto un capitolo più lungo di 28 pagine non sarebbe riuscito a rispettare il format di pubblicazione del tankobon. Sarà con Black Clover 370 che si comincerà ad avere capitoli più lunghi rispetto alla norma.