Black Clover, il manga torna in pausa: quando uscirà il prossimo capitolo?

Yuki Tabata è recentemente tornato al lavoro su Black Clover dopo una pausa di ben tre mesi. L’arco finale dello shonen è cominciato con il botto, mettendo Asta di fronte all’antagonista principale di quest’ultima saga. Il manga torna però in pausa.

In seguito alla sconfitta subita per mano di Lucius Zogratis, Asta viene teletrasportato via dal Regno di Clover. In Black Clover 337 scopriamo la terra natale di Yami, dove il giovane anti-mago del Toro Nero fa la conoscenza dello shogun Ryuya Ryudo. Probabilmente, nei successivi capitoli di Black Clover Asta verrà sottoposto a un duro addestramento in quel del Paese del Sole, dove probabilmente amplierà la sua conoscenza sul Ki, le cui basi gli sono state fornite in precedenza da Yami, e migliorerà la sua abilità di spada.

Black Clover 338 potrebbe anche cambiare scenario, riportandoci a Clover per assistere alla preparazione dei Cavalieri Magici al giorno del giudizio di Lucius e del suo esercito di Paladini. Inoltre, il Toro Nero di Black Clover ha una nuova missione: mettersi sulle tracce di Asta.

Per scoprire quel che accadrà, bisognerà però attendere. Come segnalato da diversi leaker di Twitter, come il noto @nite_baron, Yuki Tabata si prenderà una nuova pausa. Black Clover 338 non verrà pubblicato come previsto il 18 settembre. Il prossimo capitolo slitta alla settimana seguente e dunque al 25 ottobre, forse perché Tabata sta preparando l’artwork per il risultato dell’ultimo sondaggio di popolarità.