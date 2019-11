Black Clover: il manga di Yuki Tabata cambia editor

Gli avvicendamenti su Weekly Shonen Jump sono sempre tanti, con serie che iniziano e altre che finiscono. Ma anche nella redazione della rivista ci sono numerosi cambi all'ordine del giorno, specie per quanto riguarda gli editor che seguono i vari autori e i manga più popolari della rivista. Stavolta il cambio è toccato a Black Clover di Tabata.

Mentre i fan di tutto il mondo si godono Black Clover con vari cosplay, dietro le quinte accadono eventi che potrebbero influire in un modo o nell'altro sull'andamento del manga. Infatti, tramite uno dei numerosi commenti dell'autore Yuki Tabata scritti sull'apposito spazio di Weekly Shonen Jump, il mangaka ha comunicato che Black Clover ha cambiato editor.

Come sapranno i fan che hanno letto Bakuman, la figura dell'editor è fondamentale nel rapporto tra rivista e autore ed è quello che meglio può indirizzare i mangaka, giovani e non, verso un corretto svolgimento della serie. In questo caso, Tabata rivela che Black Clover passa dalle mani dell'editor Toide a quelle di Iwasaki.

Il fenomeno non è strano per i manga più longevi, tuttavia il momento potrebbe essere importante per Black Clover dato che la serie ha appena cominciato un nuovo arco narrativo che potrebbe espandere ulteriormente il mondo, pertanto le idee dell'editor possono essere importanti per contribuire a un corretto svolgimento della storia tramite un'ambientazione coesa.

Vedremo nei prossimi anni quali saranno gli effetti di questo cambio sul manga di Black Clover, mentre l'anime continuerà nella sua trasmissione anche per il prossimo anno.