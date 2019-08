Black Clover mette in scena le animazioni di Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Gli ultimi episodi di Black Clover hanno mostrato colpi di scena uno dietro l'altro, mettendo però in mostra anche animazioni bellissime e ben realizzate. Alcune di queste però hanno attirato alcuni fan e, analizzandole, si ritrovano dei palesi richiami ad alcune scene provenienti dal noto anime Fullmetal Alchemist: Brotherhood.

Il fan PurpleGeth su Twitter ha postato alcuni frammenti della nuova opening di Black Clover e, mentre elogiava il lavoro di Toru Iwasawa come direttore delle animazioni, al debutto in questo ruolo proprio con Black Clover, ha notato alcuni dettagli particolari.

Nel tweet che vedete in calce, nel secondo post, PurpleGeth mette a paragone alcuni secondi provenienti dall'ottava opening di Black Clover con la seconda di Fullmetal Alchemist: Brotherhood. Uno dei soggetti del video, Meleoleona in uno ed Edward Elric nell'altro, utilizzano degli attacchi dal basso mentre un avversario volante fa alcune piroette e mosse d'evasione in aria per schivare gli attacchi. Il parallelo fa notare come Iwasawa abbia richiamato al lavoro di Yutaka Nakamura su Fullmetal Alchemist: Brotherhood, introducendo quasi le stesse movenze e proporzioni, oltre che tempistiche estremamente simili.

Vi è piaciuta la nuova opening di Black Clover? L'anime sta andando molto bene, tanto da consentire la produzione di modellini e action figure dedicate al protagonista Asta. Il manga, invece, scritto e disegnato da Yuki Tabata, sta per entrare in nuovi sorprendenti sviluppi.