Black Clover: la miglior versione di Asta nella scena più divertente del manga

L'arco narrativo conclusivo della serie manga di Black Clover ha già entusiasmato i lettori con clamorosi colpi di scena e grandi battaglie che hanno portato Asta a superare i limiti che si era auto-imposto. Tra azione e adrenalina, c'è anche posto per una delle scene più divertenti di tutta l'opera di Yuki Tabata.

Dopo una lunga e complessa battaglia, Asta è riuscito a liberare la Terra del Sole in Black Clover 352. Tutti i nemici inviati da Lucius Zogratis sono stati sconfitti, compreso il drago a cinque teste che da tempo minava la serenità dei cittadini di quel luogo molto distante dal Regno di Clover. Concluso lo scontro, è tempo di festeggiamenti per Asta e i Sette Ryuzen.

Nel capitolo 353 di Black Clover i protagonisti del combattimento partecipano a una grande festa organizzata dallo Shogun Ryuya Ryudo. Tuttavia, Asta poco tollera l'alcool e dopo solamente qualche bicchiere di saké perde la ragione.

Asta, ubriaco per la prima volta in vita sua, è più rilassato che mai, libero dai pensieri e dallo stress per la situazione che sta affrontando. Quando Ichika si avvicina per scusarsi per aver parlato male del suo mentore, Asta replica che deve essere stato duro per lei ammettere l'errore. Ichika a quel punto gira i tacchi minacciandolo di non parlare mai più con lei, mentre un felice Asta la invita a bere un bicchiere.

La versione ubriaca di Asta è la versione più irriverente e sconsiderata del personaggio, per somma gioia della compagna di squadra Vanessa Enoteca con cui potrà condividere qualche bevuta. Per ora, però, Asta deve continuare ad allenarsi in Black Clover.