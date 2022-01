Black Clover: un misterioso antagonista fa il suo debutto in scena

Quando lo scontro sembrava essersi ormai risolto a favore dei Cavalieri Magici di Clover, grazie all'intervento di Asta, la situazione è caduta nuovamente nell'oscurità. In Black Clover 317 abbiamo assistito all'ascesa di Lucifero, accompagnato da un'entità misteriosa di cui ancora non sappiamo nulla.

Con un nuovo, clamoroso ribaltone di scena, la battaglia nel Regno di Spade è tornata a infiammarsi. Sfruttando la Devil Union con Liebe, Asta era riuscito a eliminare l'amenità formata dai diavoli del cancello del secondo livello, ma un nuovo nemico ha immediatamente fatto la sua comparsa in scena.

Nonostante non sia nella sua forma completa, Lucifero è riuscito a manifestarsi fisicamente sul Regno di Spade. Identificando Asta come colui che ha impedito la sua resurrezione, ha subito sfruttato il incredibile potere per mettere tutti al suo ginocchio. Il diavolo supremo, però, non è l'unica minaccia presente sul campo di battaglia.

Quando Lucifero fa la sua comparsa, il Vice Comandante del Toro Nero Nacht si accorge della presenza di un secondo nemico, un altro diavolo appartenente al secondo livello. Chiaramente, questa nuova entità sembra tenersi alla larga da Lucifero, e anzi, sembra consigliare agli altri di fuggire il prima possibile.

Al momento, non è ancora chiaro se questo diavolo sia una minaccia, oppure se risulterà decisivo nella sfida a Lucifero. Cosa dovremmo aspettarci da lui? Vi lasciamo alla potenza del diavolo più forte in Black Clover 318 e alla terrificante ascesa del male in un artwork a colori di Black Clover 317.