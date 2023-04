Black Clover: la morte di un popolare capitano del regno dà il via alla guerra

Con la chiusura della breve saga dedicata al paese del Sole, Asta ha deciso di concentrarsi sul suo allenamento, così da farsi trovare pronto in vista della guerra finale. Guerra che non ha tardato ad arrivare dato che l'autore Yuki Tabata ha deciso di adottare la tattica del timeskip in Black Clover, portando l'orologio avanti di tre giorni.

E così Lucius Zogratis ha assaltato il regno, dando il via alla guerra finale di Black Clover, quella che deciderà se saranno i protagonisti a vincere, facendo vivere in pace l'umanità, oppure il demonio dall'aspetto angelico che vuole riplasmare il mondo intero. Yuno ha affrontato subito Lucius, prima che questo potesse creare troppi danni, ma intanto anche gli altri sottoposti non stanno a guardare. I paladini sono intervenuti e, con un colpo improvviso, Jack the Ripper è stato messo a terra.

Il capitano della mantide verde è tornato anche in Black Clover 357, un capitolo concentrato su di lui e sul suo passato. Le pagine disegnate da Tabata raccontano dei suoi screzi con gli altri cavalieri magici del regno e soprattutto con Yami Sukehiro, ma sono le ultime tavole del capitolo a dedicargli un attimo di epicità: raccogliendo tutte le sue energie, Jack the Ripper scatena la sua magia in un attacco che fende lo spazio fino a chilometri di distanza. Morgen evita questo colpo per un soffio, ma nel terreno rimane il solco dell'ultimo attacco di questo popolare capitano di Black Clover, il cui corpo ora cede alla morte.

Non è però l'unico capitano in pericolo in questa fase di Black Clover, che potrebbe portare altre sconfitte importanti. Vi aspettavate la morte così rapida di Jack the Ripper?