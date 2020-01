Black Clover mostra ai fan la vera identità di Nero

Nero è un uccellino che ha accompagnato Asta sin dalle prime fasi del manga, quando il ragazzo doveva sostenere l'esame per diventare un cavaliere. Da allora, ogni fan si è sempre chiesto chi fosse davvero lo strano passerotto. I lettori del manga lo hanno scoperto con i capitoli 202 e 203 di Black Clover, ora è il turno di chi segue l'anime.

Nella battaglia dell'arco della reincarnazione di Black Clover per alcuni momenti veniamo trasportati via dalla lotta al centro della capitale. L'ultimo episodio, con gli istanti finali, dona le attese risposte agli spettatori di Black Clover.

L'episodio 117 presenta Secre Swallowtail, ragazza che è la vera forma di Nero. Lei è stata parte di un piano intercorso negli ultimi 500 anni messo in atto dal primo Imperatore della Magia. Finral è stato costretto a trasportare Secre ancora nella forma di uccellino alla statua del primo Imperatore e, usando le Pietre Magiche, il membro del Toro Nero spezza la magia sulla statua e sull'uccellino.

Come si può vedere in calce, la ragazza si presenta mingherlina e con un unico vestito nero, pallida e con capelli neri e occhi rossicci. Dalla testa spuntano ancora dei riferimenti alla sua forma da passero, come due ciuffi di capelli sul retro della testa e due piccoli corni sui lati. Quale sarà lo scopo di Secre e che effetti avrà questo ritorno sull'esito della guerra che sta coinvolgendo ormai da diversi episodi l'anime di Black Clover?