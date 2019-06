Black Clover: mostrata la cover ufficiale del 21° volume

Nel corso delle ultime ore, l'account Twitter @Josu_ke ha pubblicato un nuovo tweet - visibile a fondo news - in cui è possibile visionare la copertina ufficiale del 21° volume di Black Clover, apprezzato manga concretizzatosi grazie al lavoro di Yūki Tabata

Nel caso in cui non aveste familiarità con l'opera, Black Clover è un manga scritto e disegnato da Yūki Tabata e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump della Shūeisha a partire dal 16 febbraio 2015 dopo che un iniziale one-shot della serie aveva visto la sua pubblicazione nel novembre del 2014, di fatto riscuotendo grande successo. La pubblicazione italiana dell'opera ha invece avuto inizio il 27 novembre 2016 grazie al contributo di Planet Manga. Il grande successo riscosso dal manga ha portato a un adattamento OAV, prodotto da Xebec, pubblicato il 2 maggio 2017 a cui ha poi fatto seguito una serie anime prodotta da Pierrot e trasmessa dal 3 ottobre 2017.

L'anime è stato presentato in anteprima in Giappone nell'ottobre 2017, il tutto per un totale di 51 episodi a cui se ne sono poi aggiunti altri 52 grazie a una seconda stagione andata in onda dall'ottobre 2018. Crunchyroll sta trasmettendo la serie in giapponese con sottotitoli in inglese mentre Funimation ha messo in streaming la serie con doppiaggio inglese. L'opera ha debuttato sul Toonami di Adult Swim nel dicembre 2017.

Le vicende narrano le gesta di Asta e Yuno, due ragazzi abbandonati da neonati nello stesso giorno presso la stessa chiesa, di fatto diventando ben presto inseparabili. I due, fin da bambini, si promisero che avrebbero lottato con tutte le loro forze per poter diventare il prossimo Wizard King. Una volta cresciuti però, la differenza di capacità tra loro diviene evidente; Yuno appare molto abile in campo magico, con un potere e controllo incredibili, mentre Asta non è neanche capace di usare la magia. Un giorno però, quando Yuno si trova in difficoltà e viene catturato, ecco che anche in Asta si risveglia un potere potenzialmente capace di cambiare per sempre la sua vita.