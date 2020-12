Black Clover: mostrato il nuovo arco narrativo nella preview dell'ultimo episodio

La puntata numero 158 di Black Clover è terminata con un'anteprima del successivo episodio, il quale introdurrà la nuova saga del Regno delle Spade. Scopriamo cosa ci aspetta nella prossima parte della storia.

Già in precedenza ci erano state svelate alcune informazioni del nuovo arco narrativo di Black Clover prossimo a fare la sua comparsa nella serie animata. Dopo un duro allenamento durato sei mesi sembra che Asta e gli altri membri del Regno di Clover siano pronti a combattere contro i demoni. La trasposizione animata della battaglia finale contro il paese nemico era già stata prevista per Gennaio durante la Jump Festa 2021 e nel corso dello stesso evento sono anche stati presentati i doppiatori che interpreteranno i ruoli della Triade Oscura di Black Clover, ovvero il trio di maghi a capo del regno avversario.

In fondo a questa news è possibile vedere la preview del prossimo episodio intitolato "L'alba della speranza e della disperazione", il quale sembra che mostrerà il frutto degli allenamenti dei protagonisti. Purtroppo però non molto viene rivelato e sarà quindi necessario aspettare il 5 Gennaio, giorno in cui la puntata sarà resa disponibile. Rimaniamo quindi in attesa di vedere le battaglie che coinvolgeranno i Cavalieri Magici ed i demoni governati da Dante, Zenon, e Vanica Zogratis.

Cosa via aspettate dalla nuova saga? Lasciateci un commento.