Black Clover: per quale motivo Asta non possiede poteri magici? Parliamone

Asta è una vera e propria anomali nel mondo di Black Clover. Il protagonista è nato privo di mana, fattore che gli impedisce di utilizzare i poteri magici. Nonostante ciò, ha trascorso la sua intera vita allenandosi con l'obiettivo di diventare Imperatore Magico. Ma per quale motivo nel suo corpo non c'è magia?

La causa per cui nel corpo di Asta non scorre nemmeno un briciolo di mana risiede in sua madre, Richita. La donna possedeva l'abilità incontrollabile di assorbire il mana altrui e persino la forza vitale. A causa di ciò, e della sua totale mancanza di controllo su questa abilità, verosimilmente Richita ha assorbito tutto il potere magico di Asta nel momento in cui è nato. In seguito, lo ha abbandonato nella Chiesa del piccolo villaggio di Hage temendo di risucchiare anche la sua stessa vita.

Qualche tempo dopo, la vita di Richita è stata sconvolta da due avvenimenti: l'aver trovato il grimorio dell'elfo Licht e l'essersi imbattuta in Liebe. Divenuta la mamma adottiva del piccolo diavolo, Richita si è sacrificata per il suo bene respingendo l'assalto di Lucifero, ma non prima di aver sigillato Liebe nel grimorio a cinque foglie.

Quel grimorio è passato poi, al compimento del suo 15° anniversario, nelle mani di Asta, che pur non essendo ancora in grado di lanciare alcuna magia ha acquisito un potere forse ancora più grande, una spada anti-magica che può essere impugnata unicamente da esseri privi di mana.

Se Richita non avesse avuto la capacità di assorbire mana, Asta avrebbe posseduto energia magica come tutti gli altri esseri viventi nel mondo di Black Clover, non sarebbe stato costretto a vivere in povertà e non sarebbe mai entrato in contatto con il grimorio a cinque foglie o Liebe. La storia creata da Yuki Tabata avrebbe avuto tutt'altri risvolti.

Nel frattempo, Black Clover 291 è arrivato su MangaPlus. Una Noelle Silva incantevole in questo cosplay di Black Clover.